Gli rubano cellulare mentre si trova al bar: caccia al ladro

Furto in un bar del centro ad Agrigento. Un agrigentino che stava prendendo il caffè, seduto in uno dei bar di Porta di Ponte, s’è visto rubare un telefono cellulare, che aveva momentaneamente lasciato appoggiato sul tavolo.

Il giovane ha presentato una denuncia ai carabinieri della Stazione di Agrigento, che hanno avviato le indagini, e acquisito i filmati dell’impianto di videosorveglianza del locale per risalire all’autore.