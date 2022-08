Incidente sulla Palermo-Agrigento, morto 65enne

Incidente mortale sulla statale Palermo-Agrigento, all’altezza di Villafrati, dove nello scontro tra un’Audi e una moto Honda è morto un uomo di 65 anni, Rosario Pagano, di Ventimiglia di Sicilia.

Il motociclista è stato sbalzato dalla sella e i sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne la morte. I rilievi sono condotti dai carabinieri di Misilmeri. I mezzi sono stati sequestrati.

Rosario Pagano era un poliziotto in pensione. La notizia della sua morte ha scosso il comune di Ventimiglia di Sicilia, dove era conosciuto. “La comunità ha appreso con sgomento il tragico incidente che ci ha portato via Rosario Pagano. Ci stringiamo ai familiari in questo momento di dolore”, ha scritto su Facebook Antonio Rini, sindaco di Ventimiglia, nonché consigliere comunale a Palermo.