li appartenenti alle forze dell’ordine, i militari e i vigili del fuoco tornino a viaggiare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico regionale

“Gli appartenenti alle forze dell’ordine, i militari e i vigili del fuoco tornino a viaggiare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico regionale. C’è una norma specifica che è stata rifinanziata con la legge di variazione del Bilancio regionale a luglio scorso, che però non trova ancora applicazione per questioni legate alla lentezza burocratica. Chiedo che venga rilasciata un App specifica con l’accesso tramite spid che consenta agli aventi diritto di ottenere i pass per spostarsi in treno, bus e metro. La presenza di militari sui mezzi pubblici contribuisce a rendere più sicuro il viaggio degli utenti. In un momento in cui è ancora alta la presenza di visitatori e turisti, ed in prossimità dell’avvio dell’anno scolastico, ritengo che non si possa più aspettare per consentire di far viaggiare gratuitamente chi si occupa della sicurezza delle persone”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale di Prima l’Italia.