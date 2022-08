Maltratta la madre per i soldi della droga, allontanato da casa famiglia

agenti della Squadra Mobile hanno eseguito una misura cautelare personale, dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa, nei confronti di un siracusano di 38 anni, accusato del reato di maltrattamenti in famiglia.

La misura si è resa necessaria per porre fine alle ripetute aggressioni, fisiche e verbali, poste in essere dall’indagato nei confronti della madre. Tali atteggiamenti violenti venivano perpetrati dal trentottenne allorquando la madre non lo accontentava nelle sue continue richieste di denaro.