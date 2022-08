“Il governo regionale adotti le disposizioni previste da un accordo Stato-Regioni per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del vecchio ordinamento universitario a quelli abilitanti alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica e tecniche della prevenzione. In Sicilia persiste una discriminazione ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base. Non è più ammissibile che migliaia di professionisti laureati si vedano impedito l’accesso al lavoro per una disparità rimuovibile con una semplice delibera della Giunta regionale, come peraltro ha già fatto la Regione Lombardia. Il governo siciliano è nelle condizioni di poter intervenire anche adesso e prima delle elezioni regionali. Ma c’è tutto il mio impegno ad affrontare il tema ed a risolverlo anche con una norma specifica nella prossima legislatura che preveda l’emanazione di un avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, in maniera da uniformare i profili professionali di questa platea di sanitari”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, deputata regionale e candidata di Prima l’Italia all’Ars.