Agrigento, le rubano l’auto che viene ritrovata poco dopo senza targa

Le rubano una Fiat Cinquecento che aveva parcheggiato poco prima in uno spazio a pagamento (ma non custodito) al Viale delle Dune di San Leone e la ritrova un paio di ore più tardi senza targhe.

E’ successo ad una 23enne di Favara che, subito dopo il furto, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della Tenenza di Favara. Sul posto si erano portati invece gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

I poliziotti, un paio di ore più tardi, sono stati allertati da un agrigentino che ha ritrovato il mezzo senza targhe e non più funzionante. Al via le indagini per capire esattamente cosa sia successo.