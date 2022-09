Campobello di Licata, Venerdì si riunisce la Commissione elettorale

Elezioni politiche a Campobello di Licata. La commissione elettorale comunale è convocata, presso il Comune, in pubblica adunanza, per venerdì 2 settembre, alle ore 10, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione, per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Lo ha comunicato il sindaco Antonio Pitruzzella.

Giovanni Blanda