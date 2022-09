Caro energia, Confcommercio Agrigento: “le Istituzioni più vicine alle imprese”

Drammatica è la situazione che sta interessando la maggior parte delle piccole e medie imprese a causa dei rincari dell’energia.

“Le ripercussioni economiche per le imprese, – dichiara Giuseppe Caruana Presidente Provinciale di Confcommercio Agrigento – sono devastanti; tali da insidiare, anche e non solo, la tenuta occupazionale, causando risvolti drammatici per la tenuta sociale”.

“Le istituzioni devono subito adoperarsi affinché si possa scongiurare la chiusura – conclude Giuseppe Caruana – e vanificare i sacrifici fatti in questi anni da ogni singola partita iva”.

Nel manifestare le proprie preoccupazioni, Confcommercio Sicilia ha chiesto a tutti i Prefetti di convocare un tavolo di confronto con gli attori interessati, per individuare ogni possibile soluzione in grado di venire incontro agli imprenditori che, a questo punto, non hanno più alcuna prospettiva per il futuro.