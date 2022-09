Lucca Sicula, il sindaco Dazzo azzera la giunta e nomina i nuovi componenti

Nei giorni scorsi il sindaco di Lucca Sicula Salvatore Dazzo ha azzerato la Giunta ed ha nominato i nuovi componenti.

Due sono gli assessori comunali confermati, mentre altre due sono le novità. Ad essere confermati Vincenzo Mortillaro, con la delega all’agricoltura, viabilità e lavori pubblici, e Adriana Cusumano, con delega al patrimonio comunale e bilancio. Le due novità sono, invece, Mariella Pagano, con delega all’istruzione, sport, cultura e attività produttive, e Letizia Milazzo, con delega ai servizi sociali, spettacoli e arredo urbano.

“So tratta di un tagliando alla Giunta Comunale che ho portato avanti in collaborazione e sinergia con i gruppi che mi sostengono e la maggioranza. Tutte le scelte sono state concordate, con i nuovi assessori che sono espressione di scelte condivise. L’obiettivo, dichiara il primo cittadino Dazzo, è quello di allargare la rosa a sostegno dell’amministrazione comunale e di lavorare già in vista delle prossime elezioni comunali che si terranno nel 2023. Sono sicuro che lavoreremo bene in Giunta e in Consiglio Comunale, sempre al servizio della nostra comunità e del nostro territorio “.