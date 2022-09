Realmonte, madre e figlia vanno al mare e dall’auto spariscono soldi e borsa

Spiacevole disavventura per madre e figlia, originarie di Canicattì, dopo una giornata trascorsa al mare. Le donne si erano recate nella spiaggia di Capo Rossello, a Realmonte, lasciando nel cofano dell’auto – una Fiat Bravo – le rispettive borse con all’interno il borsello.

Una volta rientrati in auto, e fermatesi a Porto Empedocle per effettuare alcuni acquisti, si sono accorte che dal mezzo erano spariti gli accessori.

All’interno carte di credito, documenti e soldi contanti per un totale di 45 euro. Una volta rientrate a Canicattì hanno immediatamente denunciato l’accaduto. L’auto non presentava segni di scasso. Al via le indagini da parte dei poliziotti del locale commissariato per capire cosa sia successo.