Campobello di Licata, Iniziativa “Memoria ed artigianato”

Avviso pubblico per concessione di ausili finanziari per la realizzazione di iniziative di promozione a sostegno dei sistemi produttivi regionali, promossi da enti locali, denominata “Memoria ed artigianato”. Cofinanziamento pubblico dell’attuazione dell’ attuazione dell’elaborato progettuale con una quota pari al 31 per cento del costo stesso, mediante la fornitura dei servizi e prestazioni lavorative di dipendenti dell’ente.

Giovanni Blanda