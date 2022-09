Canicattì, 82 multe per abbandono di rifiuti

La Polizia municipale di Canicattì, guidata dal Commissario Dott.ssa Patrizia Sola, ha comminato, ad oggi, nell’ambito del contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale, n. 82 sanzioni amministrative dell’importo di euro 600 ad altrettanti trasgressori.

“L’amministrazione comunale continua la propria campagna di contrasto ad una condotta riprovevole e inaccettabile, che dimostra, in chi la realizza, un carica di disprezzo per la propria Città, che è la casa di tutti i canicattinesi, che davvero si fatica a comprendere.Alle azioni di controllo che la polizia municipale, a cui va il nostro ringraziamento, continuerà a mettere in atto con sempre maggiore intensità, affiancheremo, nelle prossime settimane, campagne di sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente e contro l’abbandono illecito dei rifiuti.” Così in una nota il sindaco Vincenzo Corbo.