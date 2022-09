Canicattì, Convocazione Consiglio Comunale ordinario per lunedì 5

SI COMUNICA, AI SENSI DELL’ART. 44, E SEGUENTI, DEL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È CONVOCATO, IN SEDUTA PUBBLICA ED IN SESSIONE ORDINARIA, PER LE ORE 18 DI LUNEDÌ 5 SETTEMBRE 2022 IN PRIMA CONVOCAZIONE E ALL’OCCORRENZA ALLE ORE 19 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

1. COMUNICAZIONIDELPRESIDENTE.

2. INTERROGAZIONI.

3. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “INTITOLAZIONE DI UNA VIA CITTADINA A MARCO VINCI”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 30008 DEL 01/08/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: DI FAZIO, MURATORE C.RO, CUVA A, LALICATA G., LICATA D., ALESSI A., FALCONE F., TURCO A.

4. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “ISTITUZIONE VOLONTARIATO CIVICO”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 31989 DEL 16/08/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: RESTIVO C., LICATA D., TURCO A., ALESSI A., LO GIUDICE G.

5. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “REGALA UN ALBERO ALLA CITTÀ”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 31997 DEL 16/08/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: RESTIVO C., LICATA D., TURCO A., ALESSI A., LO GIUDICE G.

6. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “INIZIATIVE ISTITUZIONALI PER MITIGARE GLI EFFETTI DELL’AUMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 33641 DEL 30/08/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALIANGELO CUVA, CALOGERO MURATORE E GIANGASPARE DI FAZIO.

7.MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “SPORT E PERIFERIE 2022”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 33642 DEL 30/08/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: ANGELO CUVA, CALOGERO MURATORE E GIANGASPARE DI FAZIO

8.MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “NOMINA GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EX DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 106/2021”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 33643 DEL 30/08/2022,

Corso Umberto I – PALAZZO di CITTÁ (II Piano) – 92024 Canicattì – (c.f. 00179660840) Tel. 0922 – 734 215 (Presidente) – 734218 / 734229 (Uffici) – www.comune.canicatti.ag.it

AGLI ORGANI DI STAMPA

E-MAIL:

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALIANGELO CUVA, CALOGERO MURATORE E GIANGASPARE DI FAZIO

9. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 151 DEL 10.10.2020 AVENTE PER OGGETTO: “COMPENSAZIONE DELLE MINORI ENTRATE TRIBUTARIE IN SEGUITO ALL’ESENZIONE E/O RIDUZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI – ART. 11 LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 12 MAGGIO 2020”.”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 30496 DEL 03/08/2022, PRESENTATA DAL RESPONSABILE AD INTERIM DELLA P.O. N. 3 SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, DOTT.SSA CARMELA MELI.

10. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE, COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE CIVICHE TEMATICHE”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 30732 DEL 04/08/2022, PRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL C.C., DOMENICO LICATA E DAL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, CONSIGLIERE ALIDA TURCO;

11.PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: PROROGA TERMINI STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA RELATIVA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN ZONA C 2 DEL P.R.G., IN C.DA BASTIANELLA,- DITTA FICILI, GIUDICE, LANA, PISCIOTTA, MAIRA, CALCASOLA (RIF. P.U. 1/2015) PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 33391 DEL26/08/2022, PRESENTATA DALLA P.O. N. 5 ING. GIOACHINO MELI.

Si precisa che:

a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;

B) SE ANCHE ALLA RIPRESA DEI LAVORI DOVESSE VENIR MENO IL NUMERO LEGALE, LA SEDUTA VERRÀ SCIOLTA E RICONVOCATA.