Rapinava medici, studenti e infermieri: arrestato 27enne

n 27enne palermitano è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia, che ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palermo su richiesta della Procura del capoluogo siciliano. L’uomo è ritenuto l’autore di una serie di rapine a studenti universitari, medici e infermieri messe a segno nella zona dell’ospedale Civico e del Policlinico. Dieci i colpi contestati all’uomo tra il 21 giugno e il 30 luglio e ricostruiti dagli investigatori della Squadra mobile.

Le vittime, avvicinate mentre percorrevano da sole aree isolate, sono state minacciate con pistola o coltello, derubate e spesso ‘scortate’ fino a vicini sportelli bancomat e costrette a prelevare ulteriori somme di denaro. In alcuni casi il 27enne avrebbe anche rubato il bancomat, con cui avrebbe poi effettuato diversi acquisti, sperperando soldi in sigarette, abbigliamento e persino dolci presso una nota pasticceria. L’uomo avrebbe sottratto complessivamente 4.500 euro e un i-phone di ultimissima generazione. Fondamentali per le indagini si sono rivelate, oltre ai racconti delle vittime, anche le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.