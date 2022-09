Scontri allo Stadio Esseneto, 7 arresti e 8 Daspo per i tifosi dell’Akragas

Sette arresti, tre denunce e otto Daspo con divieto su tutto il territorio nazionale di accesso ai luoghi in cui si tengono manifestazioni sportive. E’ il bilancio della domenica di follia vissuta allo Stadio Esseneto di Agrigento a margine dell’incontro di Coppa Italia tra Akragas e Favara. Al termine della partita un gruppetto formato da 20 ultras di Agrigento ha aggredito il presidio delle forze dell’ordine, dapprima intonando cori minacciosi e oltraggiosi, e poo lanciando contro gli operatori bottiglie di vetro e pietre. Due poliziotti sono rimasti feriti: si tratta di un commissario capo e di un assistente capo. Entrambi se la sono cavati fortunatamente con pochi giorni di prognosi.

L’attività di indagine, condotta dalla Digos e dalla sezione Volanti della Questura di Agrigento, ha permesso nell’immediatezza degli scontri di arrestare due persone in flagranza per i reati di violenza, minaccia, oltraggio, lancio di oggetti pericolosi. Grazie alle immagini e alle fotografie sono stati in seguito rintracciati altri 5 ultras dell’Akragas e arrestati in flagranza differita. Altri due tifosi, invece, sono stati denunciati a piede libero. I soggetti protagonisti dei tafferugli hanno tra i 18 e i 30 anni, tutti residenti ad Agrigento. Dopo la convalida dell’arresto per tutti è scattato l’obbligo di firma.

Il giorno dopo la partita, il 29 agosto, ulteriori sviluppi investigativi hanno permesso di individuare altre tre persone coinvolte negli scontri: due di questi, entrambi maggiorenni, sono stati arrestati in flagranza differita mentre un minorenne è stato denunciato a piede libero.