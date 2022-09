A Linosa torna la settimana della salute

L’Asp di Palermo ha organizzato a Linosa la “Settimana della Salute”, iniziativa sulla prevenzione, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Lampedusa (Ag), che da mercoledi’ prossimo vedra’ impegnati nella piu’ piccola delle Pelagie gli specialisti dell’azienda sanitaria. Il programma e’ ampio e comprende attivita’ che vanno incontro ai bisogni di salute della popolazione. Fino a sabato 10 settembre, oltre alle prestazioni specialistiche gia’ presenti negli scorsi appuntamenti di maggio e luglio (pneumologia, medicina interna, urologia, dermatologia, ginecologia e cardiologia) si aggiunge questa volta anche lo screening oculistico con professionisti ed attrezzature che garantiranno le seguenti prestazioni: correzione ottica; esame tomografico retinico Oct per lo studio delle maculopatie; diagnosi per glaucoma con tonometria e pachimetria; esame del fondo oculare per retinopatia diabetica e ipertensiva; diagnosi per cataratta; visita completa per bambini con visita ortottica e diagnosi e cura difetti di vista e ambliopie e strabismi. Lo screening oculistico sara’, tra l’altro, oggetto di uno studio comparato con l’Universita’ degli studi di Cagliari, presente in occasione della “Settimana della Salute” a Linosa con 2 professionisti.

“Torniamo a Linosa con un’offerta sanitaria ancora piu’ completa per proseguire l’attivita’ di prevenzione avviata a maggio – dice il direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni – in vista della stagione invernale che rende piu’ difficili i trasferimenti verso le strutture centrali, andiamo incontro ai bisogni di salute della popolazione che, questa volta, potra’ contare anche su un approfondito screening oculistico rivolto sia agli adulti che ai minori”. In occasione della “Settimana della Salute” gli abitanti di Linosa potranno aderire anche allo screening del tumore del colon retto o effettuare la vaccinazione anticovid. Sara’ attivo anche uno sportello amministrativo.