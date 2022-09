Auto contromano sul ponte Morandi: quattro feriti

Incidente stradale lungo il ponte Morandi. Un uomo a bordo della sua auto ha imboccato il ponte in contromano e si è scontrato con altre due auto.

Il bilancio è di quattro feriti, fortunatamente non in grave in condizioni; sul posto sono intervenute due ambulanze, una Gise e una di Porto Empedocle che hanno trasferito i malcapitati al pronto soccorso del nosocomio agrigentino. La polizia si è occupata oltre della viabilità di indagare sulle cause del sinistro stradale.