Bonus trasporti, al via la presentazione delle domande, chi può richiederlo

Al via le domande per ottenere il bonus trasporti, previsto dal decreto Aiuti, con una platea di 3 milioni di persone.

Si tratta di un contributo che può arrivare a un massimo di 60 euro per rimborsare fino al 100% degli abbonamenti mensili o annuali per il trasporto pubblico. Nel dettaglio, il bonus “sarà determinato dall’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare. Il buono è valido per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il bonus non è cedibile e non incide nel calcolo dell’ISEE”.

Per presentare la domanda è necessario visitare il sito bonustrasporti.lavoro.gov dalle 8 del mattino del 1° settembre (con accesso regimentato da un sistema di coda automatico) ed entrare nell’area riservata tramite lo SPID (con livello di sicurezza 2) o la CIE (Carta d’Identità Elettronica) e compilare i campi richiesti.

Per potere richiedere il bonus, anzitutto, bisogna avere un reddito complessivo annuale che non supera i 35mila euro. Inoltre, l’abbonamento (annuale o mensile) deve essere acquistato entro il 31 dicembre del 2022. Si può richiedere pure per un minorenne a proprio carico.

Non si può richiedere il bonus trasporti per servizi quali prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e anche business salottino.

Il bonus sarà erogato tramite voucher con un codice identificativo univoco e spendibile in un solo gestore di trasporto tra quelli selezionabili all’atto della registrazione sulla piattaforma digitale e indicato nello stesso buono (che deve essere utilizzato entro il mese di emissione).

Infine, il bonus si potrà richiedere fino a fine anno o fine al termine delle risorse disponibili.