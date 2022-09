Canicattì, evade dai domiciliari: arrestato 46enne

I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno arrestato un 46enne del posto per l’ipotesi di reato di evasione. L’uomo, che sta scontando una condanna a sei mesi per omissione di soccorso, si è allontanato dal domicilio in cui era ristretto senza alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. I poliziotti, dopo un controllo, hanno scoperto che l’uomo era in casa e così è scattato l’arresto. Il 46enne è stato posto nuovamente ai domiciliari.