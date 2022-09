Regione stanzia 25 milioni di euro per allevatori produttori di latte

La Regione erogherà contribuiti agli allevatori produttori di latte particolarmente colpiti dalla crisi nata dal conflitto russo-ucraino. “Un provvedimento atteso dai produttori di latte costretti da tempo a produrre in perdita per il continuo ed inarrestabile aumento dei costi di produzione e per la inadeguatezza del prezzo del latte alla stalla che, nonostante gli aumenti degli ultimi tempi, continua ad essere non remunerativo”, si legge in una nota del Distretto produttivo lattiero-caseario.

“Il lavoro fatto dal Distretto e l’azione svolta parallelamente dal sindaco e dal prefetto di Ragusa oltre che da alcuni parlamentari regionali hanno portato all’adozione del provvedimento. Complessivamente sono stati stanziati 25 milioni di euro. Le domande per l’accesso agli aiuti dovranno essere presentate entro il prossimo 30 settembre”, si legge.

“Va dato atto al Governo regionale, al presidente Musumeci ed all’assessore Scilla di aver concretamente mantenuto l’impegno assunto a favore degli allevatori siciliani produttori di latte – prosegue – L’aiuto, oggetto dell’avviso, è temporaneo ma è un primo passo per giungere ad irrinunciabili interventi strutturali finalizzati a sostenere un settore ed una filiera di straordinaria importanza per l’economia siciliana”.