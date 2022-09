Agrigento, rifiuti abbandonati in via Atenea: multati 3 locali

Proseguono i controlli del Nucleo Ambientale della Polizia Locale di Agrigento sull’abbandono di rifiuti nel centro città e, in particolare, tra via Pirandello e via Atenea.

Sacchi di immondizia non differenziati contenenti rifiuti di ogni genere: dalla carta alle bottiglie di vetro passando per plastica e barattoli. A finire nel mirino degli agenti della Municipale sono stati tre esercizi commerciali che insistono nella zona: si tratta di un ristorante, di un bar e di una piadineria.

Per tutti è scattata la sanzione amministrativa. Tra le contestazioni anche quella di aver lasciato un sacco di rifiuti a ridosso della scalinata che porta alla stazione centrale di Agrigento.