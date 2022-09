No alla stabilizzazione Lsu a Corleone, Tar respinge ricorso “Comune senza soldi”

I giudici del Tar di Palermo hanno respinto il ricorso di un lavoratore socialmente utile di 25 anni che si era opposto al provvedimento del Comune di Corleone di non inserirlo nel piano di stabilizzazione.

Le delibere dell’amministrazione Nicolosi

L’amministrazione comunale guidata da Nicolò Nicolosi con alcune delibere alla luce del bilancio comunale era stata costretta a rivedere i piani di stabilizzazione dei precari. Uno degli esclusi G.M.D. si è opposto all’esclusione e si era rivolto ai giudici amministrativi per chiedere l’annullamento delle delibere comunali.

Non c’è la sostenibilità economica

Il sindaco assistito dall’avvocato Girolamo Rubino ha sostenuto che non grava sul Comune di Corleone alcun obbligo, ma solo la facoltà di prevedere la stabilizzazione dei Lsu ancora precari, e in secondo luogo, che qualunque processo di stabilizzazione o di assunzione di nuovi dipendenti comunali deve essere preceduto da un attenta valutazione della sua sostenibilità economica, per cui, nel caso in oggetto, tale processo resta condizionato alla situazione finanziaria del Comune di Corleone, la quale non avrebbe permesso, nei prossimi anni, un ulteriore aggravio della spesa per il personale in servizio.

I giudici del Tar hanno accolto le argomentazioni del Comune e ritenute legittime le delibere.