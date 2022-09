Pullara: A che punto è la rettifica della delibera del 17 giugno 2022 per le procedure di mobilità interna degli infermieri dell’Asp di Agrigento?

A chiederlo con una lettera inviata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento è Il Presidente della Commissione speciale di Indagine e di studio per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e Vice presidente commissione Sanità all’Ars Carmelo Pullara.

“Sull’argomento-scrive Pullara- ero già intervenuto sottolineando che la definizione della mobilità interna per il personale infermieristico darebbe stabilità già in un mondo tra mille difficoltà, invece di utilizzare il personale a tempo determinato per supportare l’attività sanitaria già carente di figure mediche. In quell’occasione avevo sollecitato l’avvio della procedura ma non avendo avuto nessuna risposta ho deciso di inviare una lettera ufficiale all’Asp di Agrigento in qualità di Presidente della Commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e di Vice Presidente della Commissione Sanità all’Ars per chiedere chiarimenti.

L’ Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento in data 17 giugno 2022 ha emanato la delibera 1054 per le procedure di mobilità interna degli infermieri attesa da un anno e mezzo. Come già segnalato da vari sindacati sono stati ravvisati molti errori a partire dalla assegnazione dei punteggi.

Pertanto – conclude Pullara – ho scritto alla Direzione Aziendale per chiedere a che punto è la rettifica della delibera con la conseguente pubblicazione della graduatoria corretta epurata dagli errori di assegnazione ed i tempi previsti della definitiva pubblicazione.”