Incendio divora monte Gulino a Misilmeri, a fuoco un’area demaniale

Un incendio fuori controllo è divampato nel territorio di Misilmeri in contrada Frattina. Le fiamme alte sono visibili anche da Palermo.

Stanno intervenendo quattro canadair e un elicottero. È stato richiesto l’invio di altri canadair. Sono impegnati i forestali e i vigili del fuoco.

L’incendio non è stato ancora circoscritto. E stanno per essere inviati altri canadair da Lamezia Terme.

Ipotesi incendio doloso

Il rogo andrà avanti tutta la notte. Il vasto incendio alimentato dal vento è partito da più punti e sta divorando un polmone verde demaniale di diversi ettari. L’ipotesi che le fiamme, come è accaduto in questi casi, sia stato appiccato volontariamente per distruggere un’area verde.

Stanno andando in fiamme i boschi del Gulino e Raffe nel territorio di Misilmeri. Fiamme che sono divampate in diversi punti e in poco tempo grazie al vento hanno distrutto ettari di bosco demaniale. Le fiamme sono arrivate anche in territorio di Belmonte Mezzagno. Montano le polemiche. Secondo i residenti nella zona non si sarebbero fatte le giuste manutenzioni e non vi erano i viali parafuochi che avrebbero limitato i danni.