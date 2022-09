Porto Empedocle, 35enne azzannato dal suo cane: é grave

Un empedoclino di 35 anni è stato azzannato dal proprio cane che ha reagito in questo modo per difendere un cane più piccolo, una cagnetta della stessa razza, appena percossa dall’uomo.

E’ accaduto su una spiaggia di Porto Empedocle, vicino al lido Marinella.

Il cane, di razza ‘chow chow’, ha aggredito il suo padrone che poco prima aveva picchiato un altro cane di razza chow chow, una cagnetta, sempre di sua proprietà.

Il Chow chow più grande ha reagito in questo modo in difesa del cane più piccolo ed ha azzannato in più parti il padrone.

Sulla spiaggia è atterrato l’elisoccorso del 118 che ha prelevato l’uomo, in gravi condizioni, e lo ha trasferito all’ospedale “Civico” di Palermo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.