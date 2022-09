Regolamento edilizio unico, la rete delle professioni tecniche a supporto dei Comuni

I Comuni, entro il prossimo 30 Settembre dovranno adottare il Regolamento Edilizio Unico. con delibera di Consiglio, il testo varato dalla Regione con DPRS 531/2022, con eventuali integrazioni.

La Rete delle Professioni Tecniche, di cui fanno parte Architetti, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Geologi, Geometri, Ingegneri e Periti Agrari, ha redatto ed inviato ai Comuni della Provincia di Agrigento un documento, per supportare le stesse amministrazioni locali nell’adozione del Regolamento, con una serie di integrazioni utili a sgomberare il campo da quei dubbi e da quelle incertezze che finiscono, sempre più spesso, per alimentare contenziosi che imbrigliano inevitabilmente il settore dell’edilizia e per attribuire notevoli responsabilità ai liberi professionisti, specialmente quando i titoli abilitativi vengono acquisiti sulla base di asseverazioni.

Il documento, sottoscritto dai rappresentanti degli Ordini e dei Collegi delle Professioni Tecniche Maria Giovanna Mangione, Francesco Ciaccio, Achille Furioso, Rino La Mendola, Silvio Santangelo, Salvatore Talmi, è stato redatto con il contributo di un gruppo di lavoro, composto da Giuseppe Avenia, Calogero Barbera, Giuseppe Bivona, Nino Cellura, Alfonso Cimino, Agostino Curto Pelle, Jennifer D’Anna, Gianluigi Di Marco, Michele Ferrara, Luigi Fiore, Ignazio Gallo, Tommaso Gibiliaro, Gaetano Greco, Giovanni Gumina, Angelo Iacona, Giuseppe Lalicata, Ignazio Marino, Tommaso Marsala Zambito, Angela Muratore, Sergio Panunzio, Salvatore Porretta, Giuseppe Raccuia, Gaetano Scicolone, Angelo Todaro, Raimondo Zambuto.

Gli Ordini ed i Collegi della Rete delle Professioni Tecniche rimangono a disposizione degli Uffici Tecnici Comunali della Provincia di Agrigento per eventuali chiarimenti.