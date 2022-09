Agrigento, ecco i medici vincitori della procedura di stabilizzazione

L’Asp di Agrigento ha pubblicato la graduatoria dei medici vincitori della procedure di stabilizzazione. Sono in corso invece le procedure di affidamento ad un operatore economico per affidare i servizi specialistici di Pronto Soccorso, Ortopedia e Traumatologia. Per i biologi invece nessuna delle sei candidature avanzate, per i dieci posti disponibili, è risultata idonea per mancanza dei requisiti non avendo maturato tre anni di servizio negli ultimi otto antecedenti il 2021.

Ecco i medici vincitori: Ilaria Gelo in medicina nucleare (un posto disponibile per due candidati); Sabrina Ragusa in pediatria (unica candidata per sei posti liberi); Annalisa Beninanti e Gaetana Surrenti in neuropsichiatria infantile (due candidatura su tre posti vacanti); Adriana Malfitano e Diana Gianluigi in cuore palliative (due candidate per tre posti disponibili); Valeria Bono in neurologia (un candidato per cinque posti disponibili); Giuseppina Marrone in medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro (unica candidata); Karin Amodeo, Maria Stefania e Calogero Rinoldo in ostetricia e ginecologia (tre candidati su cinque posti liberi); Giovanni Riccardo De Sena, Monica Maria Failla, Rosalia Veneziano in medicina interna (tredici posti disponibili); Eleonora Angela Taibi in oncologia (unica candidata per tre posti liberi); Fabrizio Cremona e Catena Spataro in chirurgia generale (otto posti a disposizione).