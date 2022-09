Bagnanti scoprono cadavere che galleggia in acqua

Alcuni bagnanti hanno scoperto un cadavere in mare nel Messinese. E’ accaduto questa mattina a Terme Vigliatore, cittadina costiera in provincia di Messina. L’uomo, all’incirca di 80 anni, è stato trovato a galleggiare in acqua. Immediato è scattato l’allarme e sono giunti i soccorsi ma per l’uomo già non c’era nulla da fare.

L’anziano è stato trovato senza vita nello specchio acqueo antistante il lido Marrakech. Era arrivato in spiaggia da solo con la sola compagnia del fidato cane. L’animale, della razza pastore tedesco, era rimasto in spiaggia in attesa del ritorno del padrone. Ad intervenire oltre all’ambulanza del 118 anche gli uomini della guardia costiera che stanno indagando sul caso insieme alla polizia municipale ed ai carabinieri.

Stando alle prime testimonianze pare che l’uomo fosse stato visto questa mattina in spiaggia a giocare con il proprio cane. Poi però si sarebbe immerso e tra le ipotesi più accreditate c’è quella che abbia avuto un malore e sia caduto a faccia in giù in acqua, morendo quindi annegato.