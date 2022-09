Evade dai domiciliari per andare al bar con gli amici: arrestato

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, durante i controlli alle attività di ristorazione pianificati per il fine settimana, hanno sorpreso all’interno di un bar, mentre era in compagnia di alcuni amici, un pregiudicato del luogo che sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari in quanto arrestato poche settimane prima sempre dai militari. Dagli accertamenti è emerso che non aveva alcuna autorizzazione per uscire dal luogo di detenzione. Per l’uomo sono così scattate le manette ed è stato nuovamente posto ai domiciliari.