Furti in appartamento, arrestato 22enne

La polizia di Stato ha arrestato un 22enne palermitano accusato di diversi furti in appartamenti e strutture ricettive nella zona della stazione centrale a Palermo commessi tra il 6 aprile e il 19 aprile di quest’anno.

Nei suoi confronti è stato eseguito un provvedimento di custodia in carcere, firmato dal gip.

Secondo le indagini della polizia il giovane sarebbe l’autore di quattro furti portati a compimento e di due tentativi di furto non riusciti per la reazione dell’inquilino o per la presenza di altri residenti.