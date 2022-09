Incendio in deposito: muore carabiniere in pensione

Tragedia a Torrenova, in provincia di Messina dove un uomo di 58 anni, Bruno Barbagiovanni, e’ stato trovato cadavere in un deposito realizzato nei pressi della sua abitazione. Ieri notte era scoppiato un incendio che ha distrutto la piccola struttura in lamiera.

Il cadavere era semi carbonizzato. A dare l’allarme erano stati i vicini che intorno a mezzanotte alla vista delle fiamme avevano avvisato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di S.Agata di Militello che hanno avviato i primi accertamenti.

Nel frattempo la salma e’ stata trasferita al Policlinico su disposizione della procura di Patti. L’uomo, carabiniere in pensione, originario di Tortorici viveva da solo. Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto.