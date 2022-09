Licata, sequestrato distributore di carburante privato: una denuncia

I funzionari Adm di Porto Empedocle hanno sequestrato un distributore di carburante privato di un’azienda di autotrasporto di Licata. La decisione dopo le verifiche sul gasolio contenuto nel serbatoio del distributore utilizzato dalla società per il rifornimento dei propri mezzi di trasporto. Le analisi hanno fatto emergere la “non conformità” del prodotto: non si trattava, infatti, di gasolio per autotrazione ma di gasolio per “motopesca, riscaldamento o marino”, sottoposto a un’accisa agevolata.

Il rappresentante legale della società è stato denunciato per “sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici”. Su disposizione del gip del tribunale di Agrigento, l’ufficio delle Dogane di Porto Empedocle ha eseguito il sequestro preventivo del distributore e di 4.524,31 euro, l’equivalente dell’imposta evasa su complessivi 7.328 litri di gasolio.