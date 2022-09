Rubano rame ma abbandonano furgone e refurtiva: avrebbe fruttato 25 mila euro

Furto in un impianto fotovoltaico installato in contrada “Pantano”, in territorio di Sant’Angelo Muxaro. I malviventi, ha smontato e trafugato 1.500 metri di cavi elettrici in rame, del peso complessivo di 1 chilo e 300 chilogrammi. Il danno ammonta al valore di ben 25 mila euro.

Dopo l’amara scoperta, il responsabile dell’impianto, ha formalizzato la denuncia contro ignoti, ai carabinieri della Stazione cittadina, che hanno subito avviato le indagini individuando il mezzo con all’interno tutto il materiale sottratto dall’impianto fotovoltaico dell’azienda agricola, che era stato abbandonato nelle campagne vicine. Tutto quanto è stato restituito al legittimo proprietario.