S.Stefano di Quisquina, approvato rendiconto esercizio finanziario 2021

Il Consiglio Comunale di S. Stefano Quisquina, convocato dal Presidente Enzo Greco Lucchina, ha approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2021, con il voto favorevole dei Consiglieri di maggioranza e del Presidente. La minoranza si è astenuta dalla votazione.

Il gruppo di maggioranza ha manifestato apprezzamento per i risultati conseguiti nell’esercizio finanziario 2021 dall’Amministrazione, che ha garantito alla cittadinanza tutti i servizi essenziali conseguendo un risultato di amministrazione nell’esercizio finanziario 2021 di € 1.670.570,92 e una riduzione significativa dell’indebitamento dell’Ente, dal valore del debito medio per abitante di € 251,63 riferito all’esercizio 2020 al valore di € 49,79.

Nella stessa seduta il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità due proposte di variazione di bilancio: una riguardante l’incremento del Fondo di Solidarietà Comunale di € 25.198,70, a valere sulle risorse assegnate al Comune di Santo Stefano Quisquina dalla legge di Bilancio dello Stato n. 178/2020, finalizzato allo sviluppo dei Servizi Sociali, e l’altra afferente al potenziamento dei servizi per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, con l’utilizzo della somma di € 5.383,47 assegnata al Comune stesso con DM del 22/07/2022 del Ministero dell’Interno e del Ministero della Disabilità, di concerto con i Ministri dell’Istruzione e delle Finanze.

A margine della seduta il Sindaco ha comunicato con soddisfazione l’assegnazione al Comune di Santo Stefano Quisquina del contributo di € 50.000,00 da parte del Ministero dell’Interno per interventi di tutela del territorio, che l’Amministrazione intende destinare alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del piazzale antistante il Cimitero Comunale e della viabilità di accesso.