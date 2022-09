Tamponamento tra tre auto: due feriti sulla Statale 115

Incidente lungo la strada statale 115, in territorio di Licata. Tre le automobili coinvolte nel sinistro e due le persone rimaste ferite per fortuna non in maniera grave. Per precauzione sono state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata per le cure mediche del caso. Ad occuparsi della viabilità e della dinamica dell’incidente la Polizia stradale