Tariffe aeree agevolate per gli elettori, Armao “Favorire mobilità e democrazia”

Contro l’elevato astensionismo introdurre tariffe agevolate per gli elettori. E’ la proposta di Gaetano Armao, candidato alla presidenza della Regione Siciliana per il terzo polo con la lista Azione-Italia Viva. L’attuale vicepresidente della Regione uscente ha rivolto un appello alle compagnie aeree e al governo nazionale per introdurre queste agevolazioni per la mobilità aerea degli elettori siciliani. La Sicilia è una delle regioni in Italia tra quelle che maggiormente contano emigrati in tutto il mondo.

“La nostra democrazia, soprattutto negli ultimi anni, soffre per un deficit di partecipazione – ha affermato Armao – che nei momenti elettorali ormai oscilla tra il 40 e il 50%. Bisogna ovviamente dare risposte politiche a questo segnale di disagio. Ma per partecipare al voto è necessario favorire la mobilità degli elettori con tariffe agevolate. Per quanto riguarda le tariffe ferroviarie sta già avvenendo, ma è necessario estenderle a quelle aeree”.

La doppia utilità

“Le tariffe aeree agevolate – aggiunge Armao – sono doppiamente utili per raggiungere la nostra isola per attenuare, anche da questo punto di vista, i costi della insularità. Le tariffe aeree agevolate servono anche per consentire ai nostri giovani universitari di potere tornare per esercitare il loro diritto al voto. Per queste ragioni faccio un forte appello alle compagnie aeree e al governo nazionale affinchè si adoperino per favorire anche la mobilità aerea. Sono certo che è interesse di tutti trovare soluzioni adeguate”.

La campagna di Armao

In questa campagna elettorale Armao si è ulteriormente rafforzato in questi giorni. Un interlocutore importante si è aggiunto infatti al suo schieramento e si tratta del movimento politico Insieme. In una nota è stato spiegato sinteticamente la ragione dell’accordo: “L’accordo prevede che Insieme presenti un proprio candidato nel collegio elettorale di Catania, nella persona di Massimo Maniscalco, e in quello di Messina con il professore Antonino Giordano, coordinatore regionale siciliano di Insieme. Il professor Armao, inoltre, chiamerà a far parte della sua squadra regionale un esponente di Insieme alla guida dell’assessorato alla Famiglia”.