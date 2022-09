Canicattì, sorpresi a rubare in un cantiere: denunciati

Due fratelli originari di Canicattì, 36 e 33 anni, sono stati denunciati dai poliziotti del locale commissariato per il reato di furto in concorso in abitazione.

I due parenti, approfittando delle ore notturne, sono riusciti a scavalcare la recinzione di un cantiere, dove al momento si stanno costruendo alcuni fabbricati, e portare via il materiale e gli attrezzi presenti. Il fatto è accaduto in via Pio da Pietralcina.

Dopo aver caricato tutto su un’automobile i due fratelli hanno cercato di guadagnarsi la fuga non facendo i conti però con l’immediato arrivo di una Volante della Polizia.