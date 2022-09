“I cacciatori siciliani che hanno già pagato la tassa venatoria regionale lo scorso anno siano esentati dal versamento per la stagione 2022/23. Le diatribe giudiziarie che hanno portato anche quest’anno ad uno stop rispetto alla data fissata dal governo regionale, per il pronunciamento del Tar, hanno impedito la caccia nei tempi stabiliti. Per questa ragione condivido la proposta del presidente regionale dell’associazione Caccia Pesca Ambiente, Federico Cudia, di estendere la validità della tassa pagata anche per l’annata venatoria 2022/23 senza ulteriore aggravio di spesa. Così come chi ha già versato la tassa quest’anno abbia riconosciuta l’estensione della validità anche per la stagione 2023/24. Questo ristoro economico mi sembra coerente e meritato per una categoria di persone che per il secondo anno consecutivo si trovano a pagare una tassa per esercitare un periodo di caccia prestabilito da un calendario venatorio, ma di fatto non riescono ad esercitare la loro attivita. Mi impegno a portare avanti la legittima richiesta dei cacciatori anche nella prossima legislatura”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, deputata regionale e candidata di Prima l’Italia all’Assemblea regionale siciliana.