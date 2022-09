22enne muore in incidente stradale

Incidente mortale tra la via Kennedy e la via Sciascia a Saponara (Me) ieri sera. A perdere la vita Angelo Cannuni, 22enne di Spadafora. Il sinistro ha coinvolto due auto, una Grande Punto e un’Audi, e il motorino sul quale viaggiava la vittima.

Da una prima ricostruzione, pare che il ragazzo abbia impattato contro la Grande Punto.

L’autista della vettura avrebbe tentato di scansare il motociclista, che invece è finito in una scarpata sottostante dopo un volo di circa 4-5 metri. All’arrivo del 118, i sanitari hanno provato a rianimare il giovane, il cui corpo giaceva sul terreno, ma i tentativi si sono rivelati vani.