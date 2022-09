Auto si ribalta, muore in un incidente stradale una 24enne

E’ una giovane di Catania la vittima dell’incidente stradale avvenuto sulla strada statale 114 Orientale sicula, a pochi passi dall’ospedale catanese “Cannizzaro”. Si tratta di Anastasia Curcuruto, 25 anni, cassiera di una nota pizzeria nella provincia etnea. La donna si trovava a bordo di un’auto che si sarebbe ribaltata. Un impatto che è stato fatale.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per provare a ricostruire quanto accaduto. Al momento non ci sono elementi per sostenere che ci fossero coinvolti altri mezzi nell’incidente. E’ possibile, considerato l’orario, che la giovane abbia avuto un colpo di sonno o una distrazione perdendo il controllo del veicolo che stava guidando.