“ Basta con le vessazioni ai cacciatori siciliani. Ad ogni stagione venatoria si ripete la pantomima di alcuni pseudoambientalisti che si oppongono all’avvio della caccia in Sicilia, trovando sponda nella giustizia amministrativa che, di fatto, rinvia la data dell’inizio della stagione venatoria. Voglio ricordare come la competenza in materia sia esclusivamente della Regione e per questa ragione ritengo giusto che i cacciatori non siano obbligati al pagamento della tassa venatoria annuale, soprattutto se l’hanno già pagata lo scorso anno. Così come coloro i quali l’avessero già pagata per la stagione 2022/23, atteso i ritardi sull’avvio della caccia, dovranno avere quale ristoro l’esenzione della medesima tassa per il prossimo anno. Sarebbe opportuno che gli ambientalisti, ogni tanto, ci intrattenessero sulle reali esigenze dell’ecosistema siciliano, visto che proliferano danni i suidi che ormai fanno capolino anche nelle nostre città. É necessario, in proposito, prevedere anche una campagna di abbattimento programmato di questi animali che distruggono la vegetazione, le colture e attenano alla incolumità stessa delle persone”. La afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale di Prima l’Italia e candidato all’Assemblea regionale siciliana.