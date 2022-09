Campobello di Licata, Ufficio Vitivinicolo: campagna 2022

Il Comune di Campobello di Licata comunica che l’Ufficio Vitivinicolo, per la campagna vitivinicola 2022, osserverà il seguente orario:

Dal 05/09/2022 al 30/11/2022 Dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle 14,30 alle ore 18,30;Il Sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,30;

Sino al 30/11/2022

La Domenica dalle ore 8,00 alle ore 14,00

Riferimenti telefonici:

Per il giorno di Sabato cell. 3392901395

Per il giorno di Domenica Turco Calogero cell. 3389903252

Giovanni Blanda