Bombola esplode e ustiona gravemente operaio

Un operaio sessantenne si trova ricoverato al centro grandi ustionati di Catania a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto ieri a Messina. L’uomo, sposato con due figli, e’ rimasto ustionato mentre lavorava in un cantiere presso un’abitazione privata. A dare la notizia e’ Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina e Pasquale De Vardo, segretario generale Feneal Uil Tirrenica. “La causa dell’incidente – dicono i sindacalisti – e’ legata all’esplosione della bombola del cannello a gas che lo sfortunato lavoratore stava utilizzando nella sua attivita’ lavorativa e che ha provocato gravi ustioni in tutto il corpo: una situazione clinica molto seria e la cui prognosi e’ riservata”. “Si tratta- proseguono – di una pessima notizia che, pero’, e’ fortemente aggravata dal fatto che lo sfortunato lavoratore non aveva alcun regolare contratto ed era ‘assunto’ a nero”.

“Questo drammatico evento – aggiungono – evidenzia e conferma la tragica attualita’ delle nostre reiterate denunce sui temi della sicurezza e del lavoro nero che sono ancora le odiose pratiche quotidiane utilizzate da pseudo-imprenditori senza scrupoli nei confronti dei quali chiediamo un forte e severo intervento sanzionatorio da parte di tutte le Autorita’ preposte”. “Siamo vicini al lavoratore e alla sua famiglia – continuano Tripodi e De Vardo – auspichiamo vivamente che dal Centro ustionati di Catania giungano notizie positive e rassicuranti per la salute dell’operaio”. Infine chiedono al prefetto di convocare lo specifico tavolo prefettizio “per affrontare, anche alla luce del gravissimo incidente di ieri, le iniziative concrete e le strategie da mettere in campo per fermare lo stillicidio di lavoro nero che sta affossando l’economia regolare del nostro territorio”.