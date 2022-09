Comuni sciolti per mafia,al voto 13 novembre

Si votera’ il 13 novembre prossimo nei due comuni siciliani sciolti per mafia: Partinico e Tortorici. Urne aperte anche a Misiliscemi, il comune di poco meno di 9mila abitanti istituito con legge l’anno scorso, e finora guidato da un commissario. Per Misiliscemi, otto frazioni che si sono distaccate da Trapani, si tratta della prima elezione per sindaco e consiglio comunale.