Destinazione Agrigento, continuano gli eventi: in arrivo Coez e Drusilla Foer

L’estate di “Destinazione Agrigento” continua con grandi eventi. Per il Festival “Il Mito” al Teatro della Valle dei Templi stasera, 9 settembre, sarà il momento di Coez, cantautore e rapper tra i più amati.Il 10 settembre dalle 21,30 si svolgerà la II edizione di SitaFest, in piazza Madonna della Catena a Villaseta. Sul palco “Dancing Queen”, la cover band ’70-’80 dance con la voce di Ida Andriolo, Davide Lombardo alla batteria, Riccardo Coraro alla chitarra, Salvatore Scelsi alle tastiere e Marco Smeraldi al basso. Dopo, toccherà alla guest star, la cantante e conduttrice Anna Tatangelo.

Sempre il 10 settembre sarà al Teatro della Valle dei Templi Drusilla Foer per lo spettacolo “Eleganzissima Estate”, che si preannuncia come “un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer”. L’11 settembre si svolgerà “A due ruote sulla Costa del Mito”, in collaborazione con il Vespa Club Pirandello di Porto Empedocle. Il raduno è previsto in piazza Madonna della Catena a Villaseta alle ore 8,30. Da lì alle 10 partirà l’itinerario turistico lungo un tratto della Costa del Mito. Alle ore 12 il rientro in piazza, dove si svolgerà la 13^ benedizione delle vespe, delle moto, dei caschi e dei centauri in occasione della Festa dedicata alla Madonna della Catena. A seguire verrà offerto un rinfresco e sarà sorteggiato un gadget. La partecipazione è gratuita. Il 15 settembre a Fontanelle dalle ore 21, nel piazzale della Chiesa di San Nicola, è in programma lo spettacolo “L’amore è … ceco” commedia brillante di Josè Tedesco, a cura dell’Associazione Teatrale Lanterna Magica, con ingresso gratuito.