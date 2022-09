Sfregiò viso dell’ex compagna, condannato a 6 anni

I carabinieri di Siracusa Ortigia hanno arrestato un pregiudicato di 58 anni che tra il 2016 ed il 2021 ha perseguitato, maltrattato e picchiato la propria ex convivente sino a sfregiarle il viso, sul quale le cicatrici resteranno per sempre. Al termine delle indagini condotte dai carabinieri e del procedimento penale e’ arrivata per l’uomo la condanna a 6 anni di carcere.