Alessandria della Rocca: interrogazione dimissione sindaco

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE

PREMESSO che nella seduta del 15/06/2021 il Sindaco ha richiesto al Segretario Comunale di allegare al verbale consiliare il documento, senza firma né data, ma di provenienza dello stesso Sindaco intestato “Nota del Sindaco di Alessandria della Rocca”.

– CHE, presa visione di detto documento, sono emerse circostanze poco chiare, non esplicite, aggravate dal fatto che lo stesso Sindaco non ha voluto dare i richiesti chiarimenti al Consigliere Micciché nella stessa seduta del 15/06/2021.

– CHE, ad un’attenta disamina del documento, sono presenti frasi ed espressioni che possono intendersi come offensive verso l’istituzione e segnatamente di questa Presidenza del Consiglio Comunale.

Tanto premesso e circostanziato

SI CHIEDE

al SINDACO con invito urgente alla risposta:

1. Chiarisca il Sindaco chi sono o sarebbero stati i soggetti che “facevano la conta invitando a convocare il Consiglio per la sfiducia al Sindaco”, nella considerazione che questa Presidenza non ha mai ricevuto solleciti a convocare il civico consesso per la sfiducia al Sindaco;

2. Chiarisca il Sindaco in quali circostanze il Presidente del Consiglio non avrebbe rispettato la dignità del Consiglio Comunale e la dignità della Comunità alessandrina ed in quali occasioni con “strumentalizzazioni” o “tentativi maldestri” avrebbe spostato “il centro della discussione politica fuori dalle nostre istituzioni comunali, coinvolgendo soggetti terzi ed estranei al conflitto in atto”. In particolare chiarisca

3. Chiarisca il Sindaco quali siano le “questioni delle mansioni e delle retribuzioni” e quali siano le assenze di questo Presidente del Consiglio a “riunioni importanti”.

4. Chiarisca il Sindaco quale sia il documento firmato “contro il Sindaco” da parte di questo Presidente del Consiglio e quale lesione ne sia derivata alla funzione del Consiglio Comunale, oltre che a spiegare l’espressione “utilizza la sua carica in modo strumentale impedendo all’organo di svolgere le sue prerogative” .

5. Chiarisca il Sindaco sull’accanimento irrispettoso nei confronti della figura di questo Presidente del Consiglio di cui ha invocato – nella nota che si richiama – a torto ed arbitrariamente le dimissioni.

Questo Presidente è costretto a rammentare al Sindaco che, in caso di omessa risposta ai superiori interpelli, dovrà trarre le superiori conseguenze, anche dal punto di vista della tutela giudiziaria.

Gruppo consiliare Per Una Nuova Alessandria