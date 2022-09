Caltabellotta, Paola Augello nominata assessore

Il Sindaco Calogero Cattano ha provveduto alla nomina ad Assessore del Comune di Caltabellotta del consigliere comunale Paola Augello, in sostituzione dell’Assessore Jessica Farina, che qualche giorno addietro ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

Si tratta di un avvicendamento concordato in seno al gruppo di maggioranza, un turn-over nel segno della continuità amministrativa, diretto a rafforzare la squadra coinvolgendo forze fresche. Un caro ringraziamento va rivolto all’Assessore uscente Jessica Farina per il lavoro svolto, poiché in questi mesi ha dimostrato impegno, passione, dedizione e amore per la città.

Il Sindaco, unitamente a tutti i consiglieri, rivolge al neo Assessore l’augurio di buon lavoro e un grosso in bocca al lupo per l’esperienza che si appresta a vivere e per il gravoso ruolo che dovrà ricoprire, certi che con le sue competenze e il lavoro di squadra si potranno conseguire nuovi obiettivi e importanti risultati. L’Assessore Augello si inserisce in una squadra già rodata e composta da Biagio Marciante, Michele Pipia e Alessandro Cusumano.