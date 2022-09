Canicattì, si scontrano due scooter: 4 feriti

Un violento incidente stradale si è verificato lungo via Pirandello, nel centro di Canicattì, con un bilancio di due scooter coinvolti e quattro feriti. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, i mezzi a due ruote alla cui guida vi erano due fratelli: un 25enne e un 18enne. Entrambi trasportavano rispettivamente altri due amici, un ventiquattrenne e una diciassettenne.

Il più giovane dei fratelli viaggiava a bordo di uno Scarabeo mentre il maggiore era alla guida di uno scooter Honda. Ad avere la peggio sono stati i più piccoli che, dopo la caduta, hanno riportato alcune ferite e traumi alla testa. Immediati i soccorsi con ambulanze giunte sul posto. Tutti sono stati trasferiti all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

Il 18enne e la 17enne hanno riportato un trauma cranico a causa delle varie ferite in testa e una frattura occipitale. Il fratello più grande e l’amico di quest’ultimo se la sono cavati con cinque giorni di prognosi. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Canicattì. I due fratelli sono stati inoltre denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi all’alcol test.