“Occorre procedere immediatamente all’integrazione oraria per il personale Asu che presta servizio nei Comuni e negli enti regionali nonché per l’Amministrazione regionale. C’è la legge che lo prevede e bisogna dare piena applicazione alle norme recentemente approvate dal Parlamento siciliano. Basta con lo sfruttamento di questi lavoratori che in taluni casi prestano servizio solo per 15 ore settimanali. Va integrato l’orario di lavoro per arrivare a 36 ore settimanali con impiego a tempo indeterminato. Auspico che vengano emanati i decreti amministrativi e contabili per giungere a questa soluzione definitiva. Da parte mia c’è l’impegno totale a vigilare sull’iter perchè la legge venga correttamente applicata ed anche nella prossima legislatura seguirò da vicino quelle che rimangono come sacche del precariato alle quali porre fine“. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale di Priima l’Italia e candidato all’Assemblea regionale siciliana.